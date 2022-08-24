Кызыл, 24 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о ночных заморозках. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Заморозки

По данным синоптиков, в ночь на 25 августа температура воздуха опустится до 4-9 градусов выше ноля, в горах до 2 градусов мороза. Погода преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 14 метров в секунду.

Днём столбик термометра поднимется до 21-26, местами до 13-18 градусов тепла.

«В связи с предстоящими заморозками, советуем жителям республики позаботиться о растениях и сельхозкультурах. Риск их гибели повышается», — добавили в ведомстве.