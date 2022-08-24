Москва, 24 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Если бы Россия не была членом ВТО, то в настоящее время испытывала бы более серьезные проблемы на внешних рынках, включая прямую дискриминацию, и несла бы значительный ущерб, особенно в условиях санкционного противостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Пахомов.

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«Став членом ВТО, Россия вошла в многостороннюю торговую систему, основанную на универсальных правилах и принципах, которая охватывает свыше 98% глобальной торговли, — сказал он. — Десятилетний опыт участия России в ВТО подтвердил баланс прав и обязательств страны в организации, а ожидаемые результаты при присоединении были в целом достигнуты и оказались позитивными. В итоге Россия имеет современное внешнеторговое законодательство, основанное на международных нормах, и инструменты торговой политики, которые позволяют продвигать на внешние рынки отечественную продукцию и защищать при этом внутренний рынок. Это имеет большое значение для российской экономики, которая достаточно тесно интегрирована в мировое хозяйство».

Кроме того, как отметил Пахомов, Россия также обеспечила себе высокий уровень недискриминации на глобальных рынках, что позитивно отразилось на росте экспорта российской продукции после снятия барьеров (например АПК, химические товары, металлургические изделия, различные вилы услуг и пр.).

«Российская сторона уже продемонстрировала возможность отстаивать свои интересы в суде ВТО и активно участвует в выработке новых правил международной торговли. Кроме того, если бы Россия не была членом ВТО, то сейчас бы испытывала более серьезные проблемы на внешних рынках, включая прямую дискриминацию, и несла бы значительный ущерб, особенно в условиях санкционного противостояния», — убежден Пахомов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пахомов рассказал о том, с какими проблемами в настоящее время приходится сталкиваться Всемирной торговой организации.