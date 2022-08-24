Махачкала, , 13:23 — REGNUM В Дагестане 25 августа стартуют Дни культуры Чеченской Республики. Мероприятие посвящено 100-летию чеченской государственности, которое отмечается в 2022 году. В рамках проведения Дней культуры в течение трех дней на площадке Русского драматического театра имени М. Горького в городе Махачкале жителей и гостей Дагестана будут знакомить с творчеством мастеров культуры Чечни, в том числе в сфере театра, музыки и хореографии.

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Старт Дням чеченской культуры будет дан 25 августа в 17:00 спектаклем «Бэла», который представит Русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова из Грозного. На следующий день в большом зале Русского театра состоится торжественная церемония открытия Дней культуры Чеченской Республики. В концерте мастеров искусств выступят солисты и оркестр народных инструментов Чеченской филармонии имени А. Шахбулатова и детский симфонический оркестр Чечни.

Завершат Дни культуры артисты Государственного ансамбля танца «Вайнах», которые подарят свое творчество зрителям Дагестана 27 августа. Вход на все мероприятия будет свободным, сообщили в минкультуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Чечня отмечает 100-летие со дня своей государственности. Весь год в регионе и за его пределами проходили сотни мероприятий.

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