Кишинёв, 24 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сотрудники минфина Молдавии разработали проект закона о поправках государственного бюджета на 2022 год. Об этом сообщает экономическое издание mold-street.

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По данным журналистов, уточнённый прогноз не предусматривает экономического роста в текущем году. Это объясняется ожидаемым падением производства аграрного сектора на 18%.

Кроме того, по расчётам минфина, инфляция в стране по итогам года составит 33,8%. Среднемесячная зарплата, по прогнозу, номинально вырастет на 13% и составит 10 тыс. леев (около 30 тыс. рублей), но её покупательская способность упадёт на 12,8%.

Стоит отметить, что в Молдавии самые высокие темпы инфляции в Европе. В июне 2022 года при сравнении цен с июнем 2021 года цены в среднем выросли на 31,83%. Это объясняется ростом цен на автомобильное топливо и природный газ.