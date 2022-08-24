Джакарта, , 13:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с королем Эсватини Мсвати III в Джакарте 24 августа, чтобы обсудить различные усилия по улучшению экономического сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения, туризма, инфраструктуры и энергетики, сообщает Antara.

«Этот визит используется королем Эсватини для встречи с президентом и обсуждения усилий по улучшению сотрудничества между двумя странами, особенно в экономической сфере», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Со времени последней встречи двух лидеров в 2019 году индонезийская компания открылась в Эсватини.

«На встрече король Эсватини заявил, что планируется импортировать индонезийскую косметику», — отметила Ретно Марсуди.

Джоко Видодо рассказал о том, как частный сектор и государственные предприятия двух стран могут установить более тесное партнерство.

Согласно плану, две страны подпишут соглашение о сотрудничестве для укрепления двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.

Ранее король Мсвати III посетил Индонезию в 2002, 2003, 2007, 2008, 2015, и 2019 году.