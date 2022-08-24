Москва, 24 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Бойцы Народной милиции ДНР будут представлены к российским государственным наградам. Об этом 24 августа заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, всего госнаградами России будут удостоены около 1 тыс. бойцов из ДНР.

«На данный момент подписана тысяча наградных листов для наших ребят. И за последнее время мы освободили 200 квадратных километров наших территорий», — сказал Басурин.