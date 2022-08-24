Севастополь, , 13:21 — REGNUM Условным сроком отделался житель Севастополя, признанный судом виновным в хранении взрывчатки. О вступлении приговора в законную силу сообщила 24 августа пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина был задержан в марте, по месту его жительства правоохранители обнаружили тротиловую шашку весом более 590 граммов. Тогда же в УФСБ сообщили, что мужчина является сторонником киевского нацизма.

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил мужчину к наказанию в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор был оспорен. Севастопольский городской суд оставил решение первой инстанции в силе. Приговор в отношении фигуранта вступил в законную силу.