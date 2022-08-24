Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Певица Рианна представила палетку блесков для губ её бренда Fenty Beauty. Об этом 24 августа пишет Page Six.

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Блески запечатаны в пакеты, напоминающие упаковки кетчупа. В нескольких упаковках вместо средств для губ находится соус. Как отмечает издание, не всем поклонникам певицы понравилась эта идея — они считают, что люди не захотят «тратить $25, чтобы в конечном итоге получить пакеты с кетчупом».

Ранее Рианна продала свой дом в Голливуде (США) за $6,6 млн. В 2017 году артистка купила эту недвижимость дороже на $250 тыс.

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