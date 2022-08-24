Москва, , 13:20 — REGNUM По-старому уже не будет. Очередная кормушка, именуемая РОП, захлопывается, отметил доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя 24 августа в своем телеграм-канале известие о том, что российский президент Владимир Путин одобрил требование по утилизации упаковки её производителями:

Мусор Government-nnov.ru

«Президент продолжает курс по зачистке «авгиевых конюшен». По закону производители должны переработать отходы, образующиеся после использования созданных ими товаров и упаковки или заплатить экологический сбор в бюджет. А это — десятки миллиардов рублей.

Но есть те, которые «равнее», которые знают как и вообще западные ценности нам несут. Почти 10 лет транснационалы и некоторые наши, постигшие западные ценности, через созданные ассоциации занимались гринвошингом. Если почитать некоторые СМИ, сайты ассоциаций, послушать на форумах говорящих голов, то — прям победы одни. Отходы собирают, экологические акции проводят, контейнеры ставят, ну или готовы поставить, заводы по переработке контролируют.

В общем по бумагам, все что должны и даже больше, сделали сами.

А если вдруг какой-то очередной юродивый чиновник задавал ненужные вопросы (почему переработкой упаковки должны заниматься производители продуктов питания, почему выпуская 100 единиц продукции отвечаешь только за 20), погружался в сомнения и не дай бог предлагал что-то поменять в законодательстве, сразу выбегали дежурные головы из ассоциаций и рассказывали о страшном повышении цен, и если вдруг не они будут этим заниматься, то все пропадет — упаковка товара станет не экологичной и вообще переработка встанет.

Почему все так или «Расширенная Ответственность Производителя for dummies».

Роп платим мы с вами покупая товар (он в цене) и эти деньги ответственный производитель тратит на сбор и переработку отхода.

Реализация транснационалами зеленой повестки и хайп вокруг этого дает новых потребителей, но это стоит денег. А РОП дает отличный выход. Деньги получил и через ассоциации потратил на зеленый хайп и немного по делу.

А если вдруг предположить худший сценарий, что поймали на обмане, то ассоциацией можно пожертвовать, обвинив во всем, а светлое транснациональное имя не пострадает. Завтра новую можно создать.

Когда вводили РОП в 2014 производители попросили сразу не устанавливать ответственность за весь объем производимой продукции. Нужно подготовиться, построить заводы по переработке, запустить цепочки. Ребят 8 лет прошло, вводим? Не, не вы сначала заводы постройте и все обеспечьте. А где мощности, которые вы обещали создать? Их нет. Тогда где деньги Зин, которые в экосбор не шли?

Ну про перенос ответственности на заводы, которые производят упаковку и что они продолжают искать и покупать отходы этой упаковки для переработки в новую объяснять не нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поддержал идею о том, что ответственность за утилизацию упаковки должна быть возложена на её производителей.

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