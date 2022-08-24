Москва, 24 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили более 80 боевиков киевского режима в Херсонской области. Батальон ВСУ пытался форсировать реку Ингулец, сообщает 24 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

В ведомстве заявили о нанесении поражения 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ, который пытался скрытно форсировать реку.

«Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа российские войска вышли к административной границе Николаевской области.

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