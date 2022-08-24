Москва, 24 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Межрегиональный режим ЧС (чрезвычайной ситуации) ввели в Нижегородской области и Марий Эл из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании по ситуации с природными пожарами в стране, которое провел президент России Владимир Путин.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл

Необходимость введения такого режима он объяснил сохранением жаркой погоды, которая продлится, по прогнозам синоптиков, до конца августа. В лесах обоих регионов сохраняется высокий класс пожарной опасности, а тушение пожаров осложняет труднодоступность местности.

Куренков добавил, что в Нижегородской области на пожаре работают аэромобильные группировки МЧС России от Татарии, Чувашии, Пензенской и Кировской областей. Группировка сил и средств включает 360 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа нижегородский губернатор Глеб Никитин объявил, что пожар в лесу Воротынского района локализован. сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км. Произведен отжиг от полос. За пределами опашки угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.

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С марийской стороны глава минприроды республики Алексей Киселев заверил, что на территории Юринского района огонь прекратил распространение, площадь пожара не увеличивается с 18 августа. Населенным пунктам никакой угрозы нет.

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