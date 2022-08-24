Москва, 24 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила в районе Артёмовска более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 24 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что в связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, три бригады ВСУ на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск.

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