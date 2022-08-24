Москва, 24 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Киевские националисты старались лишить ДНР и ЛНР тепла, электроэнергии и горячей воды, но ничего у них не получится, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин с главами профильных думских комитетов совершил рабочую поездку в ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и депутатами Народного Совета Донецкой Народной республики.

«Мы поможем всем освобождённым территориям подготовиться к зиме, вместе с местными службами восстановим в необходимом объёме разрушенную инфраструктуру. Для этого на территориях работают инженерно-строительные бригады почти из всех регионов России», — отметил Пахомов в своём телеграм-канале.

По его словам, Донецкая республика готова к зиме на 70%, Луганская — на 60%.

«Как только это становится возможно, на освобожденные территории сразу заходят строительные бригады. Они проводят мониторинг состояния объектов и приступают к восстановлению критически важной инфраструктуры. Потому что мы своих не бросаем. Естественно, по линии Госдумы мы поддержим все необходимые инициативы по восстановлению коммунальной инфраструктуры Донбасса», — заключил депутат.