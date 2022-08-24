Москва, 24 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Более четверти работающих жителей России (27%) мечтают брать с собой на работу своих домашних питомцев — 5% владельцев кошек, 23% владельцев собак. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Выгул собак

На сегодняшний день возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где позволяют условия труда. Уже могут приводить на работу 3% кошатников и 1% собачников.

Отрицательно относятся к этой идеи 34%, среди тех, кто не держит кошек и собак — 38%. Нейтральную позицию занимают 26%, они считают присутствие кошек и собак вполне допустимым, если они не мешают работе.

Опрос проведён 16–22 августа 2022 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 262 населённых пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители России в два раза чаще заводят кошек, чем собак.

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