Путин поручил Мишустину посетить регионы с лесными пожарами
Москва, 24 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства РФ Михаилу Мишустину посетить регионы, наиболее пострадавшие от бушующих там лесных пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания по лесным пожарам в России.
Kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин
«Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин разрешил мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область для проверки работы московских спасателей.