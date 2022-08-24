Москва, 24 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства РФ Михаилу Мишустину посетить регионы, наиболее пострадавшие от бушующих там лесных пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания по лесным пожарам в России.

Kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин

«Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин разрешил мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область для проверки работы московских спасателей.