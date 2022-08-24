Казань, 24 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с защитником Максимом Чудиновым. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что соглашение с 32‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Мы остались довольны работой Максима на предсезонных сборах, считаем его подписание полезным для нашей линии обороны. Его игра на синей линии, умение вести шайбу и менять направление атаки усилят команду», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Ранее Чудинов играл за череповецкую «Северсталь», санкт‑петербургский СКА и омский «Авангард». Всего в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 157 результативных передач.