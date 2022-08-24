Томск, 24 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Все 67 школ Томска, 61 муниципальный детский сал и 15 учреждений дополнительного образования готовы к началу учебного года. Об этом по итогам проверки сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

«Готовность всех подведомственных департаменту образования учреждений к новому учебному году составляет 100%», — отметили в мэрии.

В школы 1 сентября пойдут 63,5 тыс. учеников, более 7 тыс. из которых первоклассники. Впрочем, последняя цифра прогнозная, поскольку некоторые родители ещё продолжают подавать документы.