Пожизненные пособия спортсменам в Чувашии увеличили до 5 тыс. рублей
Чебоксары, 24 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии увеличивают размер пожизненного государственного пособия спортсменам и тренерам. Размер выплат возрастёт более чем наполовину, повышенные пособия начнут выплачивать в 2023 году. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Изменения вносят в указ «О государственных пособиях в области физической культуры и спорта». Данным решением увеличивается размер пособий на 1700 рублей, с нынешних 3300 рублей до 5000 рублей. Рост составит 51,5%.
Данный указ вступит в силу 1 января 2023 года.
Напомним, что данный указ принят в ноябре 2011 года для государственной поддержки спорта высших достижений, установления дополнительных социальных гарантий спортсменам и тренерам. Ежегодно назначаются 15 ежемесячных пожизненных государственных пособий для жителей Чувашии за «выдающиеся достижения и особые заслуги» перед Россией в области физической культуры и спорта.
Как сообщало ИА REGNUM , из-за санкций в Чувашии планируют перенаправить средства, предусмотренные за победу на спортивных международных соревнованиях, на выплату поощрения за призовые места на чемпионатах и спартакиадах России.
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