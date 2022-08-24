Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Пит) подала в суд на звукозаписывающую студию 1501 Certified Entertainment. Об этом 24 августа сообщает Variety.

Цитата из видеоинтервью Megan Thee Stallion

В иске Меган Пит утверждает, что её релиз Something for Thee Hotties является полноценным студийным альбомом, а не сборником песен. Она также считает, что лейбл должен её $1 млн за «недоплату гонораров» и за «неправомерный вычет чрезмерных расходов на маркетинг и продвижение из сумм, причитающихся ей по договору».

Добавим, что, если суд примет сторону Megan Thee Stallion, она официально выполнит свои контрактные обязательства перед 1501 Certified Entertainment и сможет покинуть лейбл. Судебное заседание запланировано на 2023 год.