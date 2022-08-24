Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вновь продолжили снос флигелей особняка Салтыковой, несмотря на возбуждение органами СКР уголовного дела по факту незаконного сноса исторического здания. О продолжении сноса 24 августа сообщили в Telegram-канале петербургских активистов «SOS СПб СНОС».

Telegram-канал «SOS СПб СНОС» Разрушенные флигели особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге

Градозащитники сообщают, что рабочие продолжили разрушать флигели по адресу Большая Морская улица, дом 51. На кадрах, которыми поделились в канале, видно, что разрушены стены третьего этажа.

Это не единичный случай сноса исторического здания в Санкт-Петербурге за последнее время. Ими заинтересовались в Следственном комитете России (СКР). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту незаконного сноса зданий. По её результатам возбудили сразу три уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий.

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Бастрыкин затем поручил передать в центральный аппарат СКР эти уголовные дела. По его поручению в ведомстве появится спецгруппа, которая займётся расследованием уголовных дел, связанных с уничтожением исторических зданий. Отметим, что рабочая неделя началась для городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с обысков.

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