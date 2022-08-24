24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Правительство Турции заявило о своём желании восстановить дипломатические отношения с властями Сирии. Данное заявление, сделанное через девять лет после того, как в Анкаре отказались от сотрудничества с правительством Башара Асада, вызвало критику на Западе. Однако похоже на то, что в Анкаре решили зарыть топор вражды и договориться с соседями о мирном сосуществовании. Однако до сих пор не совсем ясно, каике цели преследует президент Турции Эрдоган, говоря о мире с Сирией.

Артемий Шарапов, , 19:03 — REGNUM С начала гражданской войны в Сирии правительство Турции заняло самую критическую позицию по отношению к ситуации в соседнем стране. Турецкие власти категорически осудили действия правительства Башара Асада и поддержали так называемую «сирийскую оппозицию». Позднее турецкая армия приняла непосредственное участие в военных действиях на территории Сирии, взяв под свой контроль ряд районов на севере страны.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

На этих территориях для расчётов используется турецкая лира, дети обучаются по турецким учебникам, а местные группировки боевиков получают оружие и военную технику со стороны Турции. Кроме того, на границе Сирии и Турции развернуты лагеря беженцев, где проживают сотни тысяч сирийцев. Они не могут покинуть палаточные городки и вернуться на родину, но в то же время им закрыт путь в Турцию.

Разумеется, что такой бэкграунд не способствует налаживанию добрососедских отношений между двумя странами. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа заявил о намерении наладить отношения с сирийскими властями. Это решение было поддержано союзниками Эрдогана в парламенте Турции — партией HDP. Глава фракции HDP Давлет Бехчели призвал турецкие власти выступить посредником в переговорах о примирении между президентом Сирии и главами оппозиции.

Позднее даже появились слухи о том, что Эрдоган встретится с сирийским президентом Башаром Асадом в Пекине, однако эти сообщения не подтвердились.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Во вторник, 23 июля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Турцией и Сирией установлен диалог по линии служб внешней разведки двух стран. При этом Чавушоглу заявил, что пока что не существует предпосылок для нормализации отношений между странами, однако турецкая сторона в целом готова к переговорам.

В свою очередь, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск в целом готов к переговорам с Турцией. Но только в том случае, если турецкие войска оставят сирийскую территорию.

«Усилия, которые должны прилагаться для вывода турецких войск из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на сирийской территории» — заявил Фейсал Микдад в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

И хотя маловероятно, что в ближайшее время Турция решит оставить всё то, что было с таким трудом завоёвано на сирийской территории, однако даже гипотетическая готовность Анкары к миру вызывает некоторый оптимизм.

Нужно понимать, что занятые турецкой армией территории Сирии дают больше убытков, чем доходов в турецкий бюджет. Содержание турецкого контингента на сирийской территории вдоль государственной границы обходится недёшево. С оккупированных территорий уже вывезены на металл линии электропредач, трансформаторные будки, даже рельсы и водопроводные трубы. В ряде районов были вырыты оливки и другие ценные деревья. Однако даже эти меры не могут компенсировать Турции всех расходов.

Кроме того, на оккупированных сирийских территориях находятся десятки тысяч боевиков. В настоящий момент очевидно, что они вряд ли смогут свергнуть режим Башара Асада, и, по сути, их существование никаким образом не приносит Турции пользы. В то же время, оно создаёт постоянную зону нестабильности у южных границ Турции, поскольку даже турки не могут быть уверенными в лояльности вооружённых радикалов.

Башар Асад Kremlin.ru

Поэтому диалог с сирийским правительством в целом играет на руку турецким властям. Они не только обеспечивают безопасность своих границ, но и делают одолжение своим партнёрам в России и Иране.

С другой стороны, «сдача Сирии» непременно вызовет неудовольствие на Западе. Однако отношения Эрдогана с европейскими и американскими партнёрами и без того нельзя назвать хорошими. Поэтому заключение мира между Турцией и Сирией (если оно реально входит в планы Эрдогана и не является блефом) в целом соответствует проводимой Анкарой внешней политике. Некоторые называют это «попыткой усидеть на двух стульях» — угодить и США, и России с Китаем и Ираном. Однако скорее это можно назвать прагматичной внешней политикой.

При этом мир между Турцией и Сирией послужит делу мирного урегулирования сирийского конфликта. Оставшиеся без поддержки Турции боевики будут вынуждены или урегулировать свои отношения с сирийскими властями или дать бой и умереть.

Вопрос только в том, действительно ли Эрдоган готов к миру с Асадом или же всё происходящее — блеф с целью добиться от США поддержки турецкой внешней политики на сирийском направлении.