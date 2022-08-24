Майкоп, 24 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Адыгее проводится проверка Следственного комитета по информации о задержании руководителя отдела процессуального контроля СК республики Юрия Казьмина, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Видеокадры с места события, на которых управлявшего автомобилем Hyundai Sonata сотрудника ведомства 20 августа остановил наряд ДПС, появились в соцсетях, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

(сс) Pexels За рулем

Полицейский, почувствовавший запах алкоголя, предложил сотруднику СК по региону пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, однако тот отказался. Также он отказался выйти из машины, попытавшись скрыться, но был остановлен сотрудниками полиции.

В СК подтвердили «КП» назначение служебной проверки по данному факту. Однако на сайте ведомства комментариев по поводу события пока нет.