Кострома, , 14:59 — REGNUM Пенсионерка отсудила компенсацию морального вреда у государственного предприятия Костромской области — «ПАТП-3». Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы. Средства выплатили за падение женщины в автобусе, принадлежащем предприятию.

Происшествие случилось в сентябре 2021 года в районе улицы Привокзальной. Водитель автобуса, в котором ехала женщина, создал аварийную ситуацию и был вынужден резко затормозить. Пассажирка получила сильный ушиб, ей пришлось обратиться в травмпункт.

На суде представители госпредприятия заявили, что пенсионерка сама виновата в случившемся, так как не держалась за поручень. Изучив обстоятельства дела, суд пришёл к выводу, что в момент торможения автобус подъезжал к остановке, а пассажир готовилась к выходу. С учётом «разумности и справедливости» предприятие обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Отметим, что подобные иски против государственных и муниципальных предприятий, занимающихся перевозками пассажиров, единичны. Обычно претензии предъявляются к частным фирмам, обслуживающим маршруты по договорённости с администрациями.

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