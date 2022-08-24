Москва, 24 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Три бригады ВСУ на донецком направлении потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск, сообщили 24 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что около 160 боевиков 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы.