24 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Реакция соцсетей на новость о том, что МИД Литвы предложил разрешать въезд граждан России в ЕС по результатам ответов на вопросы о Крыме и о спецоперации.

Виктория Самойлова, , 18:43 — REGNUM МИД Литвы предложил разрешать въезд граждан России в ЕС по результатам ответов на вопросы о Крыме и о деятельности российских вооруженных сил на территории бывшей УССР. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что прибалтийским странам, Польше и Финляндии необходимо установить региональный запрет на выдачу виз гражданам России, если этого не будет сделано на уровне Евросоюза. По мнению министра, пропуском для въезда можно сделать ответы на вопросы о Крыме и о спецоперации.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи в социальных сетях не замедлили высказать свое мнение на этот счет. Многие из них не понимают, зачем вообще ездить в ЕС, если в России есть много замечательных мест для отдыха, причем на любой вкус: есть и дикие, суровые места — для любителей экстрима, есть территории с теплым климатом для любителей пляжного отдыха. Горы, леса, долины, степи, реки, моря — всё в распоряжении российских граждан.

«Вообще не понимаю, кто туда ещё ездит, понятно, что кто-то к родственникам, а как турист зачем? Зачем пополнять их бюджет нашими деньгами?», — пишет Людмила Г., и ее поддержала Елена М.: «Хватит уже нашим туристам ездить по этим странам русофобским. У нас такая большая страна, столько красот».

«А что там делать? Ни горячей воды, да и холодную подают дозированно. Вся экономика разрушена, нацизм и русофобия. Для нас поездка в Прибалтику — это билет в один конец. Зачем себе приключений на одно место искать?» — интересуется Елена Г.

«Ехать к ним? Ну уж нет. Они там памятники нашим героям сносят , а мы их нашими денежками, что ли, должны обогащать? Не будет такого!»— возмутилась Оксана Х.

«Теперь с доходов заживут! Сколько там сегодня за русофобию дают?» — поинтересовалась Ксения В.

«Им так понравилось быть в заголовках новостей, что они чуть ли не ежедневно выдают на-гора всё новые инфоповоды. Ведь они прекрасно понимают, редкий случай, когда русофобия стала в Европе модным трендом, долго не продлится, нужно ковать железо, пока оно горячо», — пишет телеграм-канал SwissVatnik.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«Прибалтика очень о себе возомнила, приветствуете предателей, а сами вы никому не нужны. Крым наш был, есть и будет! России нужно закрыть вам к нам дорогу навсегда! Вместе с газом, углем, бензином и т.д.», — считает Татьяна Г.

Некоторые из пользователей уверены, что на заявления прибалтийских стран вообще не надо реагировать.

«Вымираты вообще понимают, что они нам не интересны? Мелкие шавки, пособники нацизма», — пишет Ирина В., и с ней согласился Алексей Р.: «Плохиш старался, как мог, но почему-то никто не тащил ему варенье и печенье. Надо удвоить усилия, решил Плохиш, тогда точно наградят! Но буржуины почему-то только одобрительно посмеивались».

«Кто-то же должен играть роль Моськи», — считает Олег М.

При этом Владимир Ф. сообщил, что их вообще нужно перестать упоминать в новостях: «Хватит про них писать. Забвение, вот их участь».

Некоторые пользователи считают, что Россия должна более жестко реагировать на такие заявления: «Газом, нефтью, удобрениями и зерном надо так же торговать. Спрашивать: «Чей Крым?» при подписании контракта», — предложил Григорий В., и с ним согласился Виталий У. «Пусть наши пограничники им такой же вопрос задают!». Их поддержал Павел Р.: «В чём проблема сделать аналогичный шаг?»

«А кто въезжает со стран ЕС в Россию, пусть тогда отвечают на вопрос, кто победил в Великой Отечественной войне», — предложил Александр П.

Алена В. поддержала инициативу МИДа Литвы: «А я поддерживаю прибалтийскую инициативу! Пусть забирают всех, кто считает Крым не нашим и не поддерживает СВО. Насовсем забирают!», и ее поддержала Мария Л.: «Не понимаю, чего все так возбудились? Пусть спрашивают, да не забудут поделиться полученной информацией — нашим же службам легче потом сортировать, на въезде обратно».

Некоторые пользователи считают, что для русских в Прибалтике нужно сделать упрощённую процедуру вступления в гражданство России, как и для жителей Донбасса.

«Три месяца — и российский паспорт готов. А то совсем фашисты там русских загнобили. Если осенью Госдума одобрит такую процедуру, то «объединенные прибалтийские вымираты» полностью оправдают своё название. Через год-другой станут безлюдными без всякой спецоперации», — считает Зоя М.