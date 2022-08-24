Москва, 24 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Пришедшее в Москву из Рязанской области задымление создаёт проблемы для населения. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам в России заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным

«К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей», — сказал Путин.

Он также позитивно оценил усилия мэра Москвы Сергея Собянина по помощи Рязанской области, поскольку это нужно делать «в том числе в интересах местных жителей, в интересах москвичей».