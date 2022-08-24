Калуга, , 13:19 — REGNUM В Калужской области в январе–июле 2022 года на территории области за счет всех источников финансирования построено 5406 квартир общей площадью 578,3 тыс. кв. метров, что составило 143,3% к январю — июлю 2022 года. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

В Калужской области активизировалось жилищное строительство dk40.ru

Населением области за счёт собственных и заёмных средств построено 3112 жилых домов общей площадью 451,9 тыс. кв. метров (78,1% всего введенного жилья по области, в январе–июле 2021 года — 70,7%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе–июле 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.

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