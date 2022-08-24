Оренбург, 24 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года установлено 33 случая загрязнения почвы нефтепродуктами. Общая площадь пострадавших сельхозугодий составила 8,2 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 августа в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

Uriston.com Штраф

Виновные в разливе нефтепродуктов привлечены к административной ответственности. Общая сумма взысканных штрафов составила 3,9 млн рублей. Кроме того, в адрес нарушителей вынесены представления об устранении причин и условий, способствовавших разливу нефтепродуктов и порче земли.

В течение года зафиксированы аварии на нефтепроводах на территории Пономаревского, Бугурусланского, Красногвардейского, Асекеевского, Переволоцкого, Первомайского районов, Абдулинского и Сорочинского городских округов Оренбургской области. В отношении нефтедобывающих компаний рассчитан ущерб в 29 случаях на сумму 59 млн рублей.

Оренбургская природоохранная прокуратура направила четыре иска в суд по возмещению вреда в денежном эквиваленте на сумму около 3,2 млн рублей. В добровольном порядке возмещено свыше 285 тыс. рублей.