Тель-Авив, Израиль, , 23:25 — REGNUM Власти Израиля в ближайшее время ожидают начала вооружённого противостояния с ливанской группировкой «Хезболла».

Как сообщает телеканал i24 со ссылкой на свои источники в министерстве обороны Израиля, к противостоянию могут также присоединиться йеменские повстанцы-хуситы. С территории Йемена по Израилю могут быть выпущены баллистические ракеты и беспилотники.

«Реальная опасность, с которой сталкивается Израиль, заключается в Йемене. Возможность нападения на Израиль группировки хуситов «Ансар Аллах» стала реальностью в условиях координации между хуситами и «Хезбаллой». Хезбалла обманывает Израиль, привлекая внимание к северному фронту, но Израиль принимает во внимание возможность открытия фронта с юга посредством вооруженных ударов беспилотников» — цитирует i24 заявление своего источника.