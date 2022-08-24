Владивосток, 24 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Приморье и на Колыме в ходе путины снизились объёмы вылова лососей, в сравнении с предыдущим нерестовым годом — 2020. На Сахалине, Чукотке и в Хабаровском крае рыбы добыто больше, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства.

Лосось

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Всего к 23 августа на Дальнем Востоке добыли 203 тыс. тонны тихоокеанских лососей. Наибольший объём вылова приходится на Камчатку — 126,5 тыс. тонн.

На Сахалине объёмы добычи рыбы в путину-2022, в сравнении с 2020 годом, увеличились на 60% и составили 43,5 тыс. тонн, в Хабаровском крае — на 22% (24,5 тыс. тонн), на Чукотке — на 93% (3,4 тыс. тонн)

В Приморье улов уменьшился и составил 658 тонн, что на 239 тонн меньше, чем в 2020 году. Снизились показатели и на Колыме — добыто 4,1 тыс. тонн, что на 140 тонн меньше, чем в предыдущую нерестовую путину.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в федеральные органы власти с просьбой ужесточить наказания для перевозчиков браконьерской рыбопродукции. В настоящее время им удаётся избежать строгой ответственности, так как они заверяют правоохранителей, что не добывали рыбу и икру, а лишь перевозят её.