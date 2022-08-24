Иркутск, 24 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Иркутске 24 августа работает ректор Московского государственного технического университета Гражданской авиации Борис Елисеев. По этому случаю губернатор Приангарья Игорь Кобзев известил о планах организовать летную подготовку курсантов по линии будущего Иркутского суворовского военного училища. Что касается Московского государственного технического университета, то глава региона пояснил:

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«Этот университет — ведущий центр по подготовке и переподготовке кадров для авиации. А филиал в Иркутске — один из самых оснащенных. Ежегодно здесь проходят повышение квалификации более 1500 сотрудников авиапредприятий Сибири и Дальнего востока. В учебном центре есть тренажеры Airbus 320/330 и Boing 730 NG для подготовки инженерно-технического персонала. На аэродроме - 11 учебных судов. С 1 сентября именно в нашем филиале открывается новая перспективная специальность - техническое обслуживание беспилотных авиационных систем.

Вместе с Борисом Петровичем сегодня побывали в филиале. Обсудили варианты сотрудничества вуза и региона. В первую очередь, конечно, речь про возможное взаимодействие по линии будущего Иркутского суворовского военного училища. Здесь планируем вести летную подготовку курсантов. Затронули и вопросы благоустройства территории у здания филиала. Есть планы разместить здесь вертолет МИ-8. Думаю, он отлично впишется в панораму улицы Советская. Этот вопрос руководство учебного заведения отработает с городом. В целом, благодарен Борису Петровичу за визит. Работа получилась продуктивной и с хорошим заделом на будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, Суворовское военное училище будет располагаться на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и рассчитано на 420 курсантов.

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