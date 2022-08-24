Джакарта, 24 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял деловой совет США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы обсудить расширение сотрудничества, особенно в трех областях, а именно: здравоохранение, цифровая трансформация и энергетический переход, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что 35 компаний из Соединенных Штатов посетили президента 24 августа.

«На встрече президент рассказал о приверженности Индонезии созданию лучшего инвестиционного климата», — заявила глава МИД Индонезии на встрече в президентском дворце в Джакарте.

На встрече президент Индонезии рассказал о деловом потенциале страны, в том числе в области торговли, производства и развития перерабатывающей промышленности.

Деловой совет США-АСЕАН выразил свою приверженность расширению сотрудничества с Индонезией, в частности, в области энергетики, цифровой трансформации, здравоохранения и туризма.

Президент также призвал к тому, чтобы сотрудничество в развитии цифровой экономики было связано с интересами людей.

На втором заседании деловой совет США-АСЕАН также поддержал председательство Индонезии в G20 и АСЕАН.