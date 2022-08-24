Тверь, , 12:59 — REGNUM Округа и районы Тверской области получили 11 новых школьных автобусов. Ключи от нового транспорта глава территории 24 августа передал губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе облправительства.

Школьные автобусы Пресс-служба правительства Тверской области

Автобусы марки «Газель Некст» на 23 посадочных места каждый приобретены за счёт средств областного бюджета, произведены в России и имеют современное оборудование. Они отправятся в десять школ девяти тверских муниципалитетов.

«Это современный транспорт повышенной комфортности, приспособленный для работы как в городских, так и в сельских условиях, отвечающий всем требованиям безопасности. Мы в целом ведем комплексную работу по повышению качества образования. Это, в том числе улучшение материально-технической базы школ и детских садов, колледжей. Самое важное в нашей работе — то, что мы даем возможность детям уверенно идти по пути получения знаний», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что с 2019 года в муниципалитеты Тверской области поступил 221 новый школьный автобус при федеральной и региональной поддержке.