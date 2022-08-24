Москва, , 12:57 — REGNUM Сбербанк договорился о продаже всех акций дочернего банка в Казахстане местному холдингу «Байтерек». Об этом сообщает пресс-служба российского банка.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании оформили сделку купли-продажи. Благодаря ей банк в Казахстане сможет возобновить осуществление всех финансовых операций. Закрытие сделки планируется в «ближайшее время».

Напомним, после начала спецоперации по денацификации территории бывшей Украины западные страны ввели санкции в том числе против Сбербанка. Его активы были заморожены, а резидентам запретили совершать банковские операции. Кроме того, Сбербанк отключили от международной системы SWIFT.