Москва, , 12:57 — REGNUM Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе остается стабильной. Об этом 24 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое посвящено ликвидации природных пожаров.

Лесной пожар skeeze

«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сказал Собянин.

При этом глава города отметил, что опасность возгорания торфяников в Подмосковье отсутствует.

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