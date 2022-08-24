Москва, 24 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе остается стабильной. Об этом 24 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое посвящено ликвидации природных пожаров.

skeeze Лесной пожар

«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сказал Собянин.

При этом глава города отметил, что опасность возгорания торфяников в Подмосковье отсутствует.