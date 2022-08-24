Москва, 24 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Одной из причин природных пожаров в Рязанской области стали поджоги, заявил 24 августа на совещании у президента РФ Владимира Путина министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным министра, часть возгораний в ЦФО, и в частности в Рязанской области, спровоцировали не только сухие грозы, были и факты поджогов. Информацию об этом уже предали в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, борьбу с пожарами спасатели ведут круглосуточно. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков, ссылаясь на специалистов, считает, что полностью возгорания ликвидируют в течение одной — двух недель.