Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Тело экс-участницы «Дома 2» Анастасии Кочервей обнаружили в водоёме в Санкт-Петербурге. Об этом 24 августа пишет телеграм-канал Mash.

Дом-2 Цитата из заставки проекта «Дом-2»

Кочервей на протяжении двух недель не выходила на связь со своими родными и друзьями. Что именно произошло с телезвездой — неизвестно. Как отмечает издание StarHit, Олеся Малибу, подруга Кочервей, заявила, что у неё были проблемы с запрещёнными веществами.

ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Кочервей стала участницей телешоу «Дом-2» в 2018 году. Там она начала встречаться с Андреем Шабариным.

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