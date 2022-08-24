Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Тело экс-участницы «Дома 2» Анастасии Кочервей обнаружили в водоёме в Санкт-Петербурге. Об этом 24 августа пишет телеграм-канал Mash.

Цитата из заставки проекта «Дом-2» Дом-2

Кочервей на протяжении двух недель не выходила на связь со своими родными и друзьями. Что именно произошло с телезвездой — неизвестно. Как отмечает издание StarHit, Олеся Малибу, подруга Кочервей, заявила, что у неё были проблемы с запрещёнными веществами.

ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Кочервей стала участницей телешоу «Дом-2» в 2018 году. Там она начала встречаться с Андреем Шабариным.