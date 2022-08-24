Канберра, 24 августа 2022, 13:22 — REGNUM 24 августа в Австралии состоялась ежегодная процедура по обнародованию списка водных участков, которые будут доступны частным компаниям для разведки нефти и газа. Об этом написала британская The Guardian.
Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг объявила, что 46 758 кв. км площади океана будут доступны для разведки полезных ископаемых. Эти районы включают бассейны пролива Жозефа-Бонапарта, Брауза, Карнарвона и Гиппсленда у берегов Северной территории, Западной Австралии, Виктории, а также воды островов Ашмор и Картье.
«Ежегодное выделение площадей для морской разведки нефти поддерживает текущие инвестиции в национальный нефтяной сектор, который имеет жизненно важное значение для экономики и удовлетворения энергетических потребностей австралийцев. В то же время, когда мы стремимся сократить выбросы, необходимо подчеркнуть, что продолжение разведки нефти и газа в водах Австралии имеет решающее значение для сокращения дефицита газа в стране в будущем», — заявила на пресс-конференции министр Кинг.