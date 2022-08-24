Москва, 24 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Киевский режим расправляется с боевиками, добровольно сдавшимися в плен, опасаясь их разоблачающих показаний, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, большое количество боевиков ВСУ, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно сдаются в плен.

«Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В качестве примера глава российского оборонного ведомства привел нанесение удара ВСУ по следственному изолятору в Еленовке, в результате которого 50 киевских террористов погибли, еще 73 были ранены.