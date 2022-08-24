Бейрут, 24 августа, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Лидер ливанского военизированного движения «Хезболла» Хассан Насралла провёл переговоры с главой группировки «Палестинский джихад» Зиядом Нахлой.

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Как сообщает Lebanon 24, в ходе встречи обсуждались совместные действия двух группировок против Израиля на различных направлениях. В частности, Насралла заявил, что «Хезболла» продолжит оказывать помощь военизированным палестинским формированиям в сфере подготовки военных специалистов.

«Сайед Насралла и аль-Нахла провели оценку операций, имевших место с израильским противником, на полевом, политическом и медийном уровнях. Участники встречи проанализировали недавние события в Газе и на оккупированном Западном берегу реки Иордан», — цитируют СМИ официальное заявление «Хезболлы».