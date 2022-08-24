Воронеж, 24 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Два штормовых предупреждения объявлено на территории Воронежской области из-за прогнозируемой сильной жары на период с 24 по 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИА REGNUM Жара в городе

По данным синоптиков, с 24 по 28 августа в период с 15:00 по 17:00 на территории Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.

Также днем 25 и 26 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+36°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области было объявлено штормовое предупреждение с 25 августа в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.