Москва, 24 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин разрешил мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область, где бушуют лесные пожары. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе совещания по лесным пожарам в РФ.

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин на станции «Лужники» Московского центрального кольца

В ходе совещания Собянин попросил Путина съездить в Рязанскую область для проверки работы московских спасателей.

«Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур», — сказал Путин.