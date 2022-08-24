Чебоксары, 24 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии из-за аномальной жары прогнозируется красный уровень опасности. Об этом предупреждает управление МЧС.

ИА REGNUM Жара и цветение на воде

По данным ведомства, 24 — 26 августа среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов, днём прогнозируется до +32 градусов.

«В республике ожидается наивысший красный уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей воздержаться от посещения лесов, проявлять максимальную осторожность при обращении с огнём на дачах и в домах, напоминая, что «сухая трава горит как порох».

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх цветов, из них красный означает, что погодные условия очень опасны. Это самый высокий уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM , с 28 августа до 18 сентября в Чувашии будет ограничено посещение лесов.