Москва, , 12:55 — REGNUM Хотели бы получить дополнительное образование или пройти обучающие курсы в сфере IT. Женщины замотивированы проходить такие курсы наравне с мужчинами — 66% и 67% соответственно, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

IT-специалисты Правительство Иркутской области

О намерении получить высшее или второе высшее образование в IT — сфере заявили 12%. При этом женщины реже мужчин хотят получать второе высшее образование в IT — 7% против 17%. Не рассматривают возможность получения высшего образования в IT 59% опрошенных

Среди причин, по которым граждане не желают осваивать профессии и идти на курсы ИТ-технологий: учиться поздно (36%), отсутствие свободного времени (26%), дороговизна обучения (16%), невозможность применить новые навыки в работе (16%), сложный учебный процесс (14%.

Опрос проведён в июне 2022 гола. Опрошены 1600 граждан от 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, российская IТ-отрасль держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма.

Читайте подробнее: IT-рынок России: намечается конкуренция среди специалистов