Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 12:53 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае отремонтировали первую территорию, благоустроенную по программе «1000 дворов», сообщили в правительстве региона.

Детская площадка Yarregion.ru

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В городе Юности в общей сложности приведут в порядок 60 дворов. Первую из территорий уже сдали. На её благоустройство выделено более 30 млн рублей.

Отмечается, что в программу «1000 дворов» вошли два рабочих поселка и семь городов края. Работы развернуты на 160 дворах региона. На благоустройство выделено 1 млрд 121 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области закончили работы по благоустройству одного двора. Он стал первым готовым из 99, облагораживание которых запланировано в 2022 году в регионе.