Канберра, , 13:19 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что шестимесячное сокращение акцизного налога на бензин в стране не будет продлено в конце сентября. Об этом он объявил 24 августа в эфире радиостанции 2GB, говоря о проделанной работе по борьбе с инфляцией.

Перт, Австралия JJ Harrison

«Некоторые вещи находятся вне нашего контроля … Есть вещи, которые мы можем сделать: бюджет на октябрь снизит стоимость лекарств; у нас есть план по снижению стоимости ухода за детьми практически для каждой семьи, в которой есть дети, ходящие в детские сады», — сказал Альбаниз.

Однако говоря о продлении снижения акциза на топливо, Альбаниз заявил, что у Австралии большой государственный долг в размере 1 триллиона долларов, увеличивать который было бы нецелесообразно. Затем премьер-министр отметил, что стоимость бензина уже успела упасть в последние недели до 1,50–1,90 доллара.

«Мы наблюдаем за развитием событий», — добавил Альбаниз.