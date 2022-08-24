Екатеринбург, 24 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Свердловской области выявлены нарушения после неоднократных возгораний на полосе отвода железной дороги. Об этом журналистам сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Ведомство установило, что на перегонах станций Самоцвет — Егоршино, Талый Ключ — Худяково и Березит - Кедровка полоса отвода железной дороги находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, не производится её очистка от порубочных остатков и кустарников. Это стало причиной трёх возгораний возле железнодорожных путей.

Транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство также обязало должностных лиц расчистить указанные участки от растительности.