Йошкар-Ола, , 12:54 — REGNUM С 18 августа огонь лесного пожара, который пришел с территории Нижегородской области, не увеличивает площадь на территории Марий Эл, распространения нет. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава минприроды республики Алексей Киселев.

Лесной пожар в Марий Эл с вертолета Пресс-служба правительства Марий Эл

«Все очаги окольцованы опорными полосами и минерализованными полосами. Ведется регулярное окарауливание и дотушивание тлеющих очагов вблизи опорных полос. На участках, угрожающих переходом огня минерализованных полос, созданы резервные рубежи», — отметил министр.

По его словам, изменения в данных о площади пожара происходят в связи со спецификой учета.

«С 18 августа огонь не продвинулся ни на метр. Внутри опашек остаются тлеющие очаги, днем ветер их активизирует до возгораний, но весь периметр пожара по нашей территории опахан, горение происходит внутри пожара», — заверил Киселев. Площадь пожара по-прежнему составляет 700 гектаров.

Все службы, привлеченные к тушению пожара, работают в усиленном режиме, группировка сил и средств поддерживается на одном уровне.

В то же время Киселев отметил, что аномальная жара в Марий Эл сохраняется. Превышение климатической нормы по температуре воздуха составляет около 9°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что лесной пожар в Воротынском районе, который стал причиной горения леса в Марий Эл, локализован. С нижегородской стороны на пожаре работают почти 1 тыс. человек и более 200 единиц техники, включая три вертолета МИ-8.

Со стороны Марий Эл в ликвидации пожара принимают участие около 180 человек и 48 единиц техники.

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